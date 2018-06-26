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Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

EDİRNE'de kuvvetli sağanağın yanı sıra dolu yağışı olabileceği uyarıları üzerine vatandaşlar önlem aldı.

Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de kuvvetli sağanağın yanı sıra dolu yağışı olabileceği uyarıları üzerine vatandaşlar önlem aldı. Bazı kişiler, araçlarını doludan korumak için üzerlerine kartonlar ve battaniyeler sererken, birçok sürücü de araçlarını kapalı otoparklara bırakmayı tercih etti. Sigorta şirketleri de otomobil sürücülerine kısa mesaj göndererek 'ceviz büyüklüğü'nde dolu yağışının beklendiğini belirterek, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Edirne için Valilik ve Meteoroloji Müdürlüğü, kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Dolu yağışının da olabileceği tahmin edilen kentte vatandaşlar önlem aldı. Bazı kişiler, araçlarını doludan korumak için üzerlerine kartonlar ve battaniyeler serdi. Birçok sürücü de araçlarını kapalı otoparklara bırakmayı tercih etti. Sigorta şirketleri de araç sürücülerine Edirne ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini, ayrıca ceviz büyüklüğünde dolu yağışının da görülebileceğini belirten bilgilendirme mesajları gönderdi.
VALİLİK UYARDI
Edirne Valiliği de kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, sel ve su taşkınlarına yönelik vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Valilik açıklamasında, "Meteorolojik uyarı raporuna göre, bölgemizin bugün Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği, yağışların hafta sonuna kadar etkili olmaya devam edeceği bildirilmiştir. Meydana gelecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yıldırım düşmesi) vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
EN SON MART AYINDA DOLU YAĞDI
Meteoroloji verilerine göre, Edirne'de hava sıcaklığı 23.4 derece ölçülürken, hafta boyunca kuvvetli sağanak beklendiği kaydedildi. Öte yandan, kentte en son dolu yağışı geçen Mart ayında görülmüştü. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sonra kent beyaza bürünürken, buğday tarlaları büyük zarar görmüştü.

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Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemiEdirne'de vatandaşların 'dolu' önlemiEdirne'de vatandaşların 'dolu' önlemiEdirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi

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