HABER

Edirne'de yerel gazeteler, Yunanca 'Geçmiş olsun komşu' başlığıyla çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yayın yapan yerel gazeteler, Yunanistan'da 80 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı orman yangınını, birinci sayfalarından,  'Geçmiş olsun komşu' anlamına gelen Yunanca başlıklarla aktarıp, kentin duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Edirne'de yerel gazeteler, Yunanca 'Geçmiş olsun komşu' başlığıyla çıktı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yayın yapan yerel gazeteler, Yunanistan'da 80 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı orman yangınını, birinci sayfalarından, 'Geçmiş olsun komşu' anlamına gelen Yunanca başlıklarla aktarıp, kentin duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan ve 80 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı orman yangını, ülkeye komşu il Edirne'de de büyük üzüntü yarattı. Her gün yüzlerce Yunanın gelerek alışveriş yaptığı kentte yayınlanan yerel gazetelerden 'Hudut' ve 'Gündem', yangın felaketini 'Geçmiş olsun komşu' anlamına gelen Yunanca başlıklarla duyurdu. Diğer gazeteler de Türkçe başlıklarla yangın felaketini okuyucularına aktırırken, Edirne'nin duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan'da çıkan yangının kendileri çok üzdüğünü belirterek, "Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Doğu Attiki bölgesi belediye başkanını arayarak taziye mesajlarımı illettim ve yardım için hazır olduğumuzu söyledim. O da bana teşekkür etti. Yardım isterse arayacağını söyledi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de yerel gazeteler, Yunanca 'Geçmiş olsun komşu' başlığıyla çıktı

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Bedelli askerlikte tarih değişti!Bedelli askerlikte tarih değişti!
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.