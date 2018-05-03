Edirne'de Yunan tarafına geçen Türk işçi

EDİRNE (AA) - Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilen belediye işçisinin yurda gelmesi bekleniyor.
Babası Musa Alerik'in yurda gelmesini Pazarkule Sınır Kapası'nda bekleyen oğlu Onur Alerik, yaptığı açıklamada, babasının serbest kaldığını Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır'dan haber aldığını ve mutlu olduğunu söyledi.
Babasının, duruşma sonrası işlemlerin tamamlanması sürecini Türkiye'nin Gümilcine Başkonsolosluğu'nda bekleyerek geçirdiğini öğrendiğini anlatan Alerik, "Allah'ıma şükürler olsun, mutluyuz." dedi.
Duruşmayı izlemeye Yunanistan'a giden Edirne Barosu avukatlarından Hüseyin Sıragezen de Musa Alerik'e 5 ay hapis cezası ve bin 500 avro para cezası verildiğini, hapis cezasının tecil edildiğini aynı suçu 3 yıl içerisinde işlememesi halinde cezanın uygulanmayacağını belirtti.
Sıragezen, iş makinasıyla ilgili ise müsadere kararı verildiğini kaydetti.
- Olay
Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinasıyla çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, Yunan askerlerce gözaltına alınmıştı.
Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti.
Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinasının aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.
Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nun da izlediği duruşmada, mahkeme kararının açıklanmasının ardından Oristiada bölgesindeki göçmen kampına sevk edildiği belirtilen işçinin sınır dışı işlemleri başlatılmıştı.
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