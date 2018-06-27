Edirne'deki cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'de, eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi, Şehit Cemil Ataseven Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında oturan Erkan S, henüz bilinmeyen nedenle eşi Melek S. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
Komşuların sesleri duyarak haber verdiği polis, Melek S'yi evde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Melek S'nin öldüğünü tespit etti.
Polis tarafından gözaltına alınan Erkan S'nin emniyette, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki ifadesin ardından Edirne Adliyesine getirildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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