HABER

Edirne'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Melek S.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundaki cenazesi Keşan'daki baba evine getirildi.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından cenaze İstasyon Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Melek S.'nin annesi Fatma ve Babası Şaban Pınar ile yakınları katıldı.

- Olay

Edirne'de, Erkan S, eşi Melek S. ile tartışmış ardından eşini bıçakla yaralamıştı.

Komşuların haber verdiği polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Melek S'nin yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Zanlı Erkan S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
Celalettin Can için tahliye kararıCelalettin Can için tahliye kararı
Bank Asya hissedarlarının FETÖ davasıBank Asya hissedarlarının FETÖ davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçak cenaze Keşan Melek S

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

Celalettin Can için tahliye kararı

Celalettin Can için tahliye kararı

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.