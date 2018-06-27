Edirne'deki cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'de, eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Melek S.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundaki cenazesi Keşan'daki baba evine getirildi.
Baba ocağında helallik alınmasının ardından cenaze İstasyon Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Melek S.'nin annesi Fatma ve Babası Şaban Pınar ile yakınları katıldı.
- Olay
Edirne'de, Erkan S, eşi Melek S. ile tartışmış ardından eşini bıçakla yaralamıştı.
Komşuların haber verdiği polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Melek S'nin yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.
Zanlı Erkan S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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