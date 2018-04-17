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Edirne'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:35 | Son Güncelleme

Süloğlu ilçesinde göl kenarında avlanan kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklu sanığın yargılandığı davaya devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde göl kenarında avlanan kişinin çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan D. ile avukatı ve müşteki Mehmet G. katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında Mehmet G’yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yeniden iddianame düzenlendiğini belirterek, Hasan D'ye savunması yapmak üzere söz verdi.

Tutuklu sanık Hasan D. savunmasında, kimseye ateş etmediğini öne sürerek, olayın kaza olduğunu iddia etti. Suçlamayı kabul etmeyen Hasan D, "Gerçekten ateş etmiş olsam, Mehmet G. ya ölmüş ya da yaralanmış olurdu. Tüfekte 3 ya da 4 adet fişek vardı. Bu fişekleri boğuşma esnasında Mehmet G, patlatmak suretiyle boşalttı." ifadelerini kullandı.

Mehmet G. ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise olay yerinde keşif talebinde bulunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya verilen aranın ardından, Hasan D’nin tutukluluğunun devamına, Mehmet G’nin davaya katılmasına karar verdi.

Mevsim şartları ve suç tarihi göz önüne alınarak keşfi uygun görmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Ağustos'a erteledi.

- Olay

Edirne'nin Süloğlu ilçesinin Geçkinli köyü göleti kenarında 23 Aralık 2016'da avlanan Ercan Kopar ve arkadaşı Mehmet G, gölet kenarında avlanamayacaklarını söyleyen köy sakini Hasan D. ile kavga etmiş, kavgada av tüfeğiyle vurulan Ercan Kopar hayatını kaybetmişti. Mehmet G. ile Hasan D. arasında da arbede yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
avlanma cinayet Süloğlu

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