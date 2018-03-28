Edirne'deki dolu yağışı

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, dün Edirne'de yaşanan şiddetli dolu yağışının meyve ağaçlarına zarar verdiğini bildirdi.

Öztük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşanan dolu yağışının zor anlar yaşattığını söyledi.

Dolunun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin çiftçilerden bir dönüş almadıkların belirten Öztürk, "Buğdaylar yeni yetişmeye başladı, çok boylanmadı ondan dolayı çok büyük zarar verip veremediğini tam olarak tespit edemiyoruz. Bir kaç gün sonra zararın boyutu netleşir. Mutlaka zararı olmuştur. Özellikle erken ekilen buğdaylarda zararlar gözükecektir mutlaka. Havalar sıcak gittiğinden dolayı meyveler erken çiçek açtı. Dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi." diye konuştu.

Kentte uzun süredir devam eden yağışların nehir ve dere taşkınlarını neden olduğunu aktaran Öztürk, "Su taşkınları tarım arazilerine ciddi zarar veriyor. Değirmenyeni köyü mevkisinde büyük bir su baskını var." dedi.

Öztürk, dünyadaki global ısınmanın mevsimsel değişimlere yol açtığını, buna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.