Edirne'deki FETÖ/PDY davası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçundan haklarında dava açılan ve daha sonra itirafçı olarak tutuksuz yargılanan eski 6 subayla bir subay eşinin yargılanmasına devam edildi.
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklardan M.S, F.U, M.A.S. H.İ.D ve H.B ile avukatları katıldı.
Duruşmada ilk olarak mahkemeye ulaşan belge ve yazı cevapları ile tanık beyanları okundu.
Sanıklardan M.A.S, önceki savunmalarını tekrar ederek, mahkemede tüm bildiklerini anlattığını söyledi.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.
Sanık avukatlarının beyanlarının ve taleplerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında arama ve el koyma tutanaklarında bahsi geçen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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