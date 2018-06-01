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Edirne'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:22 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 6 asker ve bir subay eşinin yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, 6 asker ve bir subay eşinin yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan H.İ.D, M.S, F.U, M.A.S. ve H.B. ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak sanık H.B'nin el konulan telefonunda çıkan hafıza kartının inceleme sonuçlarının ve bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Ayrıca, diğer sanıkların dijital materyal incelemelerinin devam ettiğinin bildirildiğine dair mahkemeye ulaşan yazı okundu.

Ardından mahkeme heyeti, sanıklara ve avukatlarına söz verdi.

Sanık M.A.S, "ByLock kullanmadım, Bank Asya'da param yok. Bu olaylar nedeniyle aşırı mağdur oldum." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti. Sanık avukatları da dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan el konulan dijital materyallerin inceleme sonuçlarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mahkeme PDY Sanık

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