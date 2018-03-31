Edirne'deki fuhuş operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de 4 polis memuru açığa alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin önceki günlerde düzenlediği fuhuş operasyona ilişkin soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla alakalı olduğu iddiasıyla 4 polis memuru hakkında inceleme başlattı.
İncelemenin ardından 4 polis memuru "fuhuş operasyonu" kapsamında açığa alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde farklı adreslere düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmıştı.
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