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Edirne'deki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 22:06 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 4 polis memuru açığa alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 4 polis memuru açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin önceki günlerde düzenlediği fuhuş operasyona ilişkin soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla alakalı olduğu iddiasıyla 4 polis memuru hakkında inceleme başlattı.

İncelemenin ardından 4 polis memuru "fuhuş operasyonu" kapsamında açığa alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde farklı adreslere düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmıştı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü fuhuş operasyonu Polis memuru

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