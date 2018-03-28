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Edirne'deki nehirlerin debisinin artması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

DSİ'nin son ölçümlerine göre, Tunca Nehri sabahtan bu yana 70 metreküp/saniye artışla 299 metreküp/saniye, Meriç Nehri'de 299 metreküp/saniye yükselişle 1299 metreküp/saniye seviyesine ulaştı - Tunca Nehri'nin, debinin yükselmesi nedeniyle İki Köprüarası mevkisinde yatağından çıkmak üzere olduğu görüldü - Debinin daha da yükselebileceği uyarısı üzerine nehir kıyısındaki tesislerde tedbirler alındı

EDİRNE (AA) - Tunca ve Meriç nehirlerinin debisindeki artış devam ediyor.

DSİ'nin son ölçümlerine göre, Tunca Nehri sabahtan bu yana 70 metreküp/saniye artışla 299 metreküp/saniye, Meriç Nehri'de 299 metreküp/saniye yükselişle 1299 metreküp/saniye seviyesine ulaştı.

Tunca Nehri'nin, debinin yükselmesi nedeniyle İki Köprüarası mevkisinde yatağından çıkmak üzere olduğu görüldü.

Ayrıca, nehir kıyısındaki tesislerde suyun daha da yükselebileceği uyarısı üzerine tedbir alındı.

- Meriç'te durum

Meriç Nehri'nin debisindeki yükseliş de sürüyor. Nehir kenarındaki Protokolevi işletmesinin nehre yakın bahçe kısmının bir bölümüne su girmiş durumda.

Bosnaköy'e giden yol ise debinin yükselişi nedeniyle Karaağaç'tan gelişte trafiğe kapalı tutuluyor.

Bölge sakinleri de nehir kenarında debinin yükselmesini takip ediyor.

Vatandaşlardan Murat Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meriç'in debisinin bugün hızla yükseldiğini ve taşkın olasılığına karşı tedirgin olduklarını ifade etti.

-Meriç'teki son taşkın

En son 3 yıl önce taşan Meriç'in debisi, 2015 yılında 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, 2 bin 149 metreküp/saniye ölçülmüştü. Artışa bağlı olarak yaşanan taşkında, Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi'ne giden yollar kapanmış, askeri araçlarla taşınan vatandaşların şehir merkeziyle bağlantısı kesilmiş ve acil durumlarda askeri helikopterler devreye girmişti.

Meriç Nehri'nin tabanındaki kum seviyesinin artması nedeniyle önceki yıllardaki su seviyesine ulaşmadan da taşkın yaşanabileceği belirtiliyor.

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