Edirne'deki rüşvet operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de "rüşvet" iddialarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan, aralarında Keşan Orman İşletme Müdürü'nün de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Keşan Orman İşletme Müdürü M.S. ile memurlar ve iş adamlarının da aralarında olduğu 10 kişinin savcılık sorguları tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen Keşan Orman İşletme Müdürü M.S, memurlar Ş.S, A.D, Y.Y, R.A, İ.B ile iş adamı H.G, "rüşvet, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

E.B, T.K ve R.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne geçen hafta operasyon düzenlemiş, operasyonda "rüşvet, görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

