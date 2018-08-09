EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 memurdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Keşan KOM Grup Amirliği ekiplerince Orman İşletme Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddiaları üzerine 2 Ağustos'ta başlatılan operasyon genişletildi.

Daha önce 7 kişinin tutuklandığı operasyonun ikinci dalgasında, müdürlükte görevli 10 memur daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.E, A.Y, S.K ve E.T tutuklanırken, E.B, G.M, H.Ü, S.U, S.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece operasyonda tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

- Olay

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddialarına ilişkin geçen hafta operasyon düzenlemiş, "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Keşan Orman İşletme Müdürü M.S. ile memurlar Ş.S, A.D, Y.Y, R.A, İ.B. ve iş adamı H.G, tutuklanmış, E.B, T.K. ve R.S. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

