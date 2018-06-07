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Edirne'deki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:24 | Son Güncelleme

Edirne'deki sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'deki sağanağın şiddetini artırması nedeniyle bazı bodrum katları su bastı, 112 ekibi istasyonda mahsur kaldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, bir anda şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle kısa sürede Koca Sinan Mahallesi’ndeki bazı alanlar suyla kaplandı.

Mahalledeki su tahliye kanalı, aşırı yağışı taşıyamaması nedeniyle Mega Park civarında taştı.
Bölgedeki pek çok bodrum katı su bastı.

Sağlık lojmanlarının birinci katında bulunan 112 istasyonunda görevli ekip de ambulansın çevresinde çok su birikmesi nedeniyle ihbarları diğer istasyonlara yönlendirdi. Bölgede park etmiş pek çok aracın ise yarıya kadar suyla kaplandığı gözlendi.

Alt yapının yetersiz olduğunu iddia eden mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Şiddeti azalan yağışın etkisini aralıklarla sürdüreceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne sağanak su bastı

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