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Edirne'deki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 20:26 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Altın Kadeh Sitesi'nin Tabya Sokak tarafındaki yolun yaklaşık 50 metrelik kısmı, sağanak nedeniyle çöktü.

Yolun çökmesinin etkisiyle sitenin istinat duvarı yıkıldı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler duvarın çevresinde güvenlik önlemi aldı ve incelemede bulundu.

Sitenin bahçesinde ve bodrum katında biriken suyu pompalar yardımıyla tahliye çalışması sonuç vermedi.

Bahçede biriken suyun tahliye edilebilmesi için sitenin Latife Hanım Sokak kısmındaki duvarı belediye ekiplerince yıkıldı.

- "Gereken önlemleri alıyoruz"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle kentte olumsuzluk yaşandığını belirterek, "Gereken önlemleri alıyoruz. Bahçedeki istinat duvarının yapılış tarzı ve şekline bakacak arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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