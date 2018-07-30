Edirne'deki sağanak yağış

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yağışın şiddetine göre makul süre geçtikten sonra orada hala su varsa, birikmişse, gitmiyorsa bir yere amenna... Ama şakır şakır yağmur yağarken bir taraftan da 'Ne olacak bu sular?' derseniz, hiç kimse kusura bakmasın yani Cenabı Allah'ın da bir takdiri var." dedi.

Gürkan, Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, son bir aydır sağanak yağışlarla ilgili çok sayıda meteorolojik uyarı geldiğini söyledi.

Edirne'de de dün kısa süreli aşırı yağışın gerçekleştiğini belirten Gürkan, belediye ekiplerinin gelen şikayetleri en kısa sürede değerlendirerek çözüm bulduğunu ifade etti.

Sosyal medyada yağışlarla ilgili çeşitli eleştirilerin olduğunu anlatan ve bunların çıktısını alarak gösteren Gürkan, şunları kaydetti:

"Yağışın şiddetine göre belli, makul süre geçtikten sonra orada hala su varsa, birikmişse, gitmiyorsa bir yere amenna... Ama şakır şakır yağmur yağarken bir taraftan da 'Ne olacak bu sular?' derseniz, hiç kimse kusura bakmasın yani Cenabı Allah'ın da bir takdiri var. Bir yağmur dursun. Her yeri biz istiyoruz asfalt olsun, kilit parke taşı olsun. İmar alanlarında her metrekareyi kullanalım, hiç yeşil alan kalmasın, toprak kalmasın ama yağan yağmur daha yağış halindeyken yer altına gitsin. Dünyada böyle bir şehir yok.