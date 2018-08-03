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Edirne'deki tarihi kule müzeye dönüştürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

"Makedonya Saat Kulesi" olarak bilinen tarihi kule, restore edildikten sonra "Edirne Kent Tarihi Müzesi" olarak düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de bulunan Roma surları ve surların ayakta kalan tek kulesi restore edilecek.

Roma İmparatorluğu döneminde kentin saldırılardan korunması için inşa edilen surların çevresine yapılmış 4 kuleden ayakta kalan ve halk arasında "Makedonya Saat Kulesi" olarak bilinen kule, restore edildikten sonra "Edirne Kent Tarihi Müzesi" olarak düzenlenecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roma surlarının, tarihi kulenin ve bahçesinde bulunan yapıların "Edirne Kent Tarihi Müzesi ve Ören Yeri Projesi" kapsamında restore edileceğini ve çalışmalara gelecek yıl başlanacağını söyledi.

Projenin Edirne'ye yeni bir çekim noktası oluşturacağına dikkati çeken Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Halk arasında 'Makedonya Saat Kulesi' olarak bilinen Roma surlarının ayakta kalan tek kulesi 'Edirne Kent Tarihi Müzesi ve Ören Yeri Projesi' kapsamında restore edilecek. Kulenin en üst kısmı seyir terası olacak. Kulenin içinde bulunduğu bahçe ve çevresindeki surlar, ören yeri olacak ve ziyarete açılacak. Edirne çok önemli bir tarihi yapıya daha kavuşmuş olacak. 8 bin 300 yıllık geçmişi olan Edirne'nin geçmişten günümüze kadar olan tüm tarihi, düzenlenecek olan müzede yansıtılacak. Edirne, Roma imparatoru Hadrianus tarafından kurulmuş bir şehir.

Daha sonra başka medeniyetlerin de etkisi altında kalıyor ama Edirne'yi Edirne yapan ve adını veren Roma imparatoru Hadrianus'tur. Ondan sonraki dönemde Bizans ve Osmanlı medeniyetini özellikle kulede dört aşama halinde yansıtacağız. Saat Kulesi'ne en alttan giren bir insan üstteki seyir terasına çıkana kadar Roma'yı, hatta Traklar'ı, Bizans'ı ve Osmanlı medeniyetinin de görkemini yaşayıp görerek, üst kattaki terasa çıkacak."

- Edirne Saat Kulesi

Roma İmparatoru Hardianus tarafından kurulan Edirne'yi çevreleyen surların dört köşesindeki kulelerden asıl adı Makedonya Kulesi olan kule (Saat Kulesi) bugüne ulaşan tek örnek durumunda. Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın kule üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında Saat Kulesi olarak anılmaya başlanan kule, 1953'teki depremde büyük hasar görmüştü.

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