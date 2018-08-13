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Edirne'deki tarihi taş köprülerde onarım hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

Edirne Valiliği: - "Şehrimizin zenginliğine katkı sağlayan köprülerin onarımı yapılarak gelecek nesillere tarihi ve kültürel zenginliğimiz aktarılacaktır. İlimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır"

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Tunca ve Meriç tarihi taş köprülerinin zemin taşlarında meydana gelen bozulmaların giderilmesi çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için gerekli hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan tarihi Tunca ve Meriç köprülerinin zemin taşlarının trafik güvenliği açısından tehlike oluşturduğunun kamuoyundan gelen şikayet ve incelemeler sonrası tespit edildiği belirtildi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için gerekli hazırlıkların yapıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne ile Karaağaç arasındaki bağlantıyı sağlayan tarihi Meriç ve Tunca Köprülerinin zemin taşlarının trafik güvenliği açısından tehlike oluşturduğu kamuoyundan gelen şikayetler ve tarafımızdan yapılan incelemeler sonucu tespit edilmiştir.
Konunun gereği olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak proje hazırlanmıştır.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra hazırlıklara başlanmış olup onarım süresini kısaltmak için tüm hazırlıklar tamamlandığı anda köprüler trafiğe kapatılarak çalışmalar hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
Şehrimizin zenginliğine katkı sağlayan köprülerin onarımı yapılarak gelecek nesillere tarihi ve kültürel zenginliğimiz aktarılacaktır. İlimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
köprü Meriç taş

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