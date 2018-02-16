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Edirne'deki uyuşturucu davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:59 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 21’i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı - Tutuklu sanıklardan 9'unun tahliyesine karar verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 21'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar A.A, A.T, B.B, C.B, D.K, D.D, E.D, E.S, G.K, İ.E, İ.Ç, O.T, Ö.D, S.Ö, S.U, S.E, T.K, V.S, Y.Ö. ve Y.D. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan H.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan A.C.K. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan S.U, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

S.E. ise üzerine atılı hiçbir suç olmadığını savunarak, "Neden tutukluyum bilmiyorum. Üzerime atılı suç yok. Evimde ise en ufak bir uyuşturucu çıkmadı." dedi.

Sanıklardan A.A. da yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu belirterek, kimseye uyuşturucu madde satmadığını, sadece kendisinin uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da uyuşturucu madde satmadıklarını ileri sürerek tahliyelerini istedi.

Sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan D.K, E.S, G.K, İ.E, O.T, Ö.D, S.Ö, S.E. ve V.S'nin yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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