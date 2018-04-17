Edirne'deki uyuşturucu davası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15'i tutuklu, 25 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine hükmedildi.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.A, A.T, B.B, C.B, D.D, E.D, İ.Ç, S.U, T.K, Y.Ö. ve Y.D, başka bir dosyadan tutuklu sanıklar M.K, S.K. ve Y.U, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan H.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Tutuklu sanıklardan Y.U. savunmasında, İstanbul'da midyecilik yaptığını söyledi.
A.A'nın kendisinden midye aldığını anlatan Y.U, "Yanıma geldiğinde birkaç defa midye yedi, sonrasında 'Uyuşturucu lazım' dedi. Ben kendim satmıyorum, bunun satıldığı yere götürdüm, oradan aldı. Bu davada günah keçisi oldum, üzerine iftira atıyorlar." dedi.
Tutuklu sanık S.K. da 2015'ten bu yana uyuşturucu kullandığını anlattı. Uyuşturucu kullandığı için her şeyini kaybettiğini aktaran S.K, "İstanbul'da taksicilik yapıyordum. Uyuşturucu yüzünden işim dahil her şeyimi kaybettim, mağdurum. Tedavi olmak için Bakırköy'deki AMATEM'e başvurdum, yer yoktu ilaç tedavisi vermişti doktor, tedavi olamadım. Bu arada uyuşturucu kullandım. Kolluk kuvvetlerinin evimde buldukları da kendim kullanmak için bende olanlardır, uyuşturucu satmadım" ifadelerini kullandı.
S.K, bu davadan tutuklu diğer bazı sanıkların cezaevinde bloklar arası kağıtlarla haberleştiğini belirterek, mahkeme heyetine bu kağıtları sundu.
Tutuklu sanık M.K, uyuşturucu nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına geldiğini belirterek, "Ben uyuşturucuya karşı bir insanım. Cezaevinde bunu bıraktım iyi ki de bırakmışım, buraya geldiğime seviniyorum. Burada bizim üzerimize oynanıyor. Ben uyuşturucu satmadım." dedi.
Diğer sanıklar uyuşturucu madde satmadıklarını ileri sürerek, tahliyelerini istedi.
Tanıkların ve sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.T, D.D, İ.Ç, B.B ve H.U'nun yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.
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