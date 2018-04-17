Edirne'deki uyuşturucu davası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15'i tutuklu, 25 sanığın yargılandığı davada, 5 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.A, A.T, B.B, C.B, D.D, E.D, İ.Ç, S.U, T.K, Y.Ö. ve Y.D, başka bir dosyadan tutuklu sanıklar M.K, S.K. ve Y.U, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan H.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuklu sanıklardan Y.U. savunmasında, İstanbul'da midyecilik yaptığını söyledi.

A.A'nın kendisinden midye aldığını anlatan Y.U, "Yanıma geldiğinde birkaç defa midye yedi, sonrasında 'Uyuşturucu lazım' dedi. Ben kendim satmıyorum, bunun satıldığı yere götürdüm, oradan aldı. Bu davada günah keçisi oldum, üzerine iftira atıyorlar." dedi.

Tutuklu sanık S.K. da 2015'ten bu yana uyuşturucu kullandığını anlattı. Uyuşturucu kullandığı için her şeyini kaybettiğini aktaran S.K, "İstanbul'da taksicilik yapıyordum. Uyuşturucu yüzünden işim dahil her şeyimi kaybettim, mağdurum. Tedavi olmak için Bakırköy'deki AMATEM'e başvurdum, yer yoktu ilaç tedavisi vermişti doktor, tedavi olamadım. Bu arada uyuşturucu kullandım. Kolluk kuvvetlerinin evimde buldukları da kendim kullanmak için bende olanlardır, uyuşturucu satmadım" ifadelerini kullandı.