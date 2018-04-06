Edirne'den Afrin halkına el işi hediyeler

EDİRNE (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Afrin'e Edirne'den el emeği hediyeler hazırlandı.

Edirne merkez ve ilçelerinde hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan usta öğretici ve kursiyerlerin hazırladıkları el işi hediyeler Afrin halkına ulaştırılmak üzere bölgede görev yapan Mehmetçik'e gönderildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle içerisinde el işi hediyeler ve kıyafet bulunan koliler bölgeye gönderilmek üzere kargoya verildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Türkiye'nin her zaman mazlum milletlerin yanında olduğunu söyledi.

Afrin halkına gönderilmek üzere çeşitli hediyeler hazırlandığını ifade eden Cırıt, şöyle devam etti:

"Afrin'de mücadele eden askerlerimizin Afrin halkıyla buluşması için bazı hediyeler hazırladık. Bunu tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin katkılarıyla yaptık. Hepsi el emeği ürünler. Bunları orada görev yapan askerlerimize göndereceğiz. Burada hazırlanan el emeği hediyeler askerlerimiz tarafından oradaki halka dağıtılacak. Türk askerinin ne kadar vefakar ne kadar yardımsever ve orada bulunmasının sebebinin barış olduğunu askerlerimiz hissettirecek. Bunlar çok güzel şeyler. Türk milleti her zaman gönlünü farklı milletlere de açmıştır. Bunu Suriye'deki savaştan sonra herkes çok rahat şekilde gördü. Bizim orada bulunma sebebimiz oradaki halkın barış içerisinde yaşaması. Orada yaşayan insanların taşeron terör örgütlerinden kurtarılıp rahat şekilde yaşamalarını sağlamak."

Törene, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk, ilçelerden gelen halk eğitim merkezi çalışanları ve kursiyerler katıldı.