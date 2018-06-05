Edirne'den Gaziantep'e kesintisiz otoyol hedefi

"Bu çerçevede son 16 yılda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak Başbakanımızın bakanlığı dönemi de dahil bizim yaptığımız yatırımların miktarı 5 milyar 552 milyon Türk lirası. 5 katrilyon 552 trilyon, bazen eski rakamla da söylemek lazım. Sadece bizim bakanlığımızın Niğde'de yaptığı yatırımların bedeli bu. 2003'te Niğde 54 kilometre bölünmüş yola sahipken 16 yıllık periyotta biz bunun üzerine tam 260 kilometre bölünmüş yol yapmışız. 54 kilometreyi 314 kilometreye çıkarmış durumdayız. Yine Niğde 2003'e kadar 80 yılda 50 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol sahibiyken bunun üzerine 228 kilometre ilave etmiş durumdayız. Toplam 278 kilometreye çıkmış durumda. Böylece koridor anlayışı çerçevesinde Adana, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray'a daha hızlı daha konforlu ulaşılabilir hale geldi."

Ankara-Niğde arasına yapılacak otoyol projesine de değinen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl yaptığımız ihale sonucunda yap işlet devret modeliyle yaklaşık 1 milyar 30 milyon avro bugünkü kurla yaklaşık 5,5 milyar lira bedelle ihalesini yaptık ve geçen sene ağustosta işe başlandı. Ağırlıkla Ankara tarafından başlandı. Ancak bunun sebebi Niğde tarafında devam eden kamulaştırmalarda 2-3 aylık daha süremiz var. Kamulaştırma biter bitmez Niğde tarafından da başlayacağız. Amacımız bu yolun tamamında şantiye halinde her yerde çalışmak. Böylece 277 kilometrelik alanın tamamında çalışmak ve 57 kilometrelik bağlantı yolları var, aynı şekilde orada da çalışmak. Amacımız Niğde Ankara arasını 2 yıl gibi kısa sürede bitirmek ve Edirne'den Gaziantep'e kadar otoyolu kesintisiz hale getirmek."

Bakan Arslan, bakanlığının devam eden bir çok projesinin olduğunu aktararak, 7 inşaatın devam ettiğini bunlarının bedelinin 346 milyon lira olduğunu ifade etti.

Niğde'ye yapılacak havalimanına da değinen Arslan, şunları kaydetti: