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Edirne'den Gaziantep'e kesintisiz otoyol hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Amacımız Niğde Ankara arasını 2 yıl gibi kısa sürede bitirmek ve Edirne'den Gaziantep'e kadar otoyolu kesintisiz hale getirmek"

NİĞDE (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Amacımız Niğde Ankara arasını 2 yıl gibi kısa sürede bitirmek ve Edirne'den Gaziantep'e kadar otoyolu kesintisiz hale getirmek." dedi.

Arslan, çeşitli ziyaretler için geldiği Niğde'de yapımı devam eden ve 20 Haziran'da açılması planlanan Nevşehir yol ayrımı köprülü kavşağı ile Çiftlik-Tepeköy dağ yolu inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret eden Arslan, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Arslan, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Niğde'nin ekonomi, sanayi, ticaret ve endüstrisinin büyümesinde ulaşım projelerinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede son 16 yılda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak Başbakanımızın bakanlığı dönemi de dahil bizim yaptığımız yatırımların miktarı 5 milyar 552 milyon Türk lirası. 5 katrilyon 552 trilyon, bazen eski rakamla da söylemek lazım. Sadece bizim bakanlığımızın Niğde'de yaptığı yatırımların bedeli bu. 2003'te Niğde 54 kilometre bölünmüş yola sahipken 16 yıllık periyotta biz bunun üzerine tam 260 kilometre bölünmüş yol yapmışız. 54 kilometreyi 314 kilometreye çıkarmış durumdayız. Yine Niğde 2003'e kadar 80 yılda 50 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol sahibiyken bunun üzerine 228 kilometre ilave etmiş durumdayız. Toplam 278 kilometreye çıkmış durumda. Böylece koridor anlayışı çerçevesinde Adana, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray'a daha hızlı daha konforlu ulaşılabilir hale geldi."

Ankara-Niğde arasına yapılacak otoyol projesine de değinen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl yaptığımız ihale sonucunda yap işlet devret modeliyle yaklaşık 1 milyar 30 milyon avro bugünkü kurla yaklaşık 5,5 milyar lira bedelle ihalesini yaptık ve geçen sene ağustosta işe başlandı. Ağırlıkla Ankara tarafından başlandı. Ancak bunun sebebi Niğde tarafında devam eden kamulaştırmalarda 2-3 aylık daha süremiz var. Kamulaştırma biter bitmez Niğde tarafından da başlayacağız. Amacımız bu yolun tamamında şantiye halinde her yerde çalışmak. Böylece 277 kilometrelik alanın tamamında çalışmak ve 57 kilometrelik bağlantı yolları var, aynı şekilde orada da çalışmak. Amacımız Niğde Ankara arasını 2 yıl gibi kısa sürede bitirmek ve Edirne'den Gaziantep'e kadar otoyolu kesintisiz hale getirmek."

Bakan Arslan, bakanlığının devam eden bir çok projesinin olduğunu aktararak, 7 inşaatın devam ettiğini bunlarının bedelinin 346 milyon lira olduğunu ifade etti.

Niğde'ye yapılacak havalimanına da değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sonunda başbakanımız buraya geldiğinde bizimle de istişare ettiler ve bize 'Niğde Havalimanı'nın bir an önce projesine başlayın ve hemen devamında da sıra yapımına gelsin.' dedi. 2018 bütçesi yayınlandığında Niğde Havalimanı'nın projesinin hazırlanması, yatırım programına kondu, ihalesini yaptık ve bu ihale kapsamında fizibilitesi, ÇED'i ve projeleri yapılıyor. Bu sene içerisinde inşallah bütün bunları bitirmiş olacağız ve kısa sürede kazmayı vurup Niğde Havalimanı'nı da 64. havalimanı olarak ülkemize kazandırmış olacağız. Projeyi hazırladık, 2 bin 757'e 30 metre pist boyu, 80'e 50 metre apronu bu aynı anda 4 uçağın park edebileceği büyüklük anlamına geliyor. Yine 125'e 18 metrelik pist ile apronu bağlayacak taksi yolu olmak üzere 15 bin metrekarelik de terminal binası düşünüyoruz. 15 bin metrekarelik terminal binası yılda 2 milyon yolcuya hizmet etmesi anlamına geliyor."

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Niğde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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