Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü anneler günü

Erhan TEKTEN- İSTANBUL,(DHA)
ANNELER günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.
Şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.
"SEDAT AMCAM ÜZÜLMEZ Mİ?"
Şehit Piyade Komanda Sedat Karaçor'un annesi Zeliha Karaçor, "Bugün yavrumun ölüm yıl dönümü. Bugün benim en zor günüm. Anneler günü…Maalesef bugün anneler günü."dedi. Şehit Sedat Karaçor'un yeğeni Bengisu'nun babaannesine "Sen ağlıyorsun ya, Sedat Amcam üzülmez mi?" demesi yürekleri dağladı.
CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ'NDEN TÖREN
Öte yandan Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de şehitliğe gelerek bir tören düzenledi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapldı. Dernek üyeleri daha sonra mezar ziyareti yapan şehit anneleri ve yakınlarına çiçek dağıttı.
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