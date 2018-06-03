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EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE SAHUR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 07:26 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / iSTANBUL DHA  Eyüpsultan İlçe Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda engelli gençler şehit aileleri ve gazilerle Edirnekapı Şehitliği'nde sahur yaptı.  Sahur programında bir konuşma yapan Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, "Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / iSTANBUL DHA
Eyüpsultan İlçe Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda engelli gençler şehit aileleri ve gazilerle Edirnekapı Şehitliği'nde sahur yaptı.
Sahur programında bir konuşma yapan Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, "Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Onlar sayesinde bu güzel sofrada biraraya gelmişiz. Manevi anlamı çok büyük olan bu mekanda şehitlerimizin yanında sizlerle böyle bir ortamı sizler sayesinde yaşadığım için mutluyum. İyiki varsınız" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Şehit mezarları başındaki yakınları
-Sahurdan görüntü
-Dua okunması
-Kaymakamın konuşması
-Engelli bir gencin konuşması
-Genel ve detaylar

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