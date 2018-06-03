Soner HASIRCIOĞLU / iSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN İlçe Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda engelli gençler şehit aileleri ve gazilerle Edirnekapı Şehitliği'nde sahur yaptı.
Sahur programında bir konuşma yapan Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, "Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Onlar sayesinde bu güzel sofrada biraraya gelmişiz. Manevi anlamı çok büyük olan bu mekanda şehitlerimizin yanında sizlerle böyle bir ortamı sizler sayesinde yaşadığım için mutluyum. İyiki varsınız" dedi.
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