Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi (2)

Özgür Deniz Kaya-Alper KORKMAZ-Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) EDİRNEKAPI'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Şehitleri anmak için Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çok sayıda şehit yakını ve vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende şehitler için dualar edildi. Çok sayıda şehit yakını duygu dolu anlar yaşadı. ŞEHİT EŞİ O GECE YAŞADIKLARINI ANLATTI Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi Vahide Şefkatlioğlu da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. O gece eşini ve bir bacağını kaybettiğini söyleyen Vahide Şefkatlioğlu, "Biz adalet istiyoruz. Cumhurbaşkanımızı arkasında durduk, o da bizim arkamızda dursun istiyoruz. Vatanımızı savunduk. Pişmanlığımız yok ama acımız da çok büyük. 3 tane çocuğum babasız kaldı. İdam istiyoruz" dedi.
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