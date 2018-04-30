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Edirneli ciğercilerin hedefi Guinness

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: - "Dünyanın en büyük tavasını yaptırıyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuru yaptık" - "Ciğerimiz artık sadece ulusal değil, uluslararası ürün haline geldi"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "dünyanın en büyük ciğer pişirme tavası"nı yaptırdıklarını belirterek, bu tava ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvurduklarını bildirdi.

Gürkan, Fatih Sultan Mehmet heykeli önünde tava ciğer ustalarıyla bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürkan, tava ciğerin kentin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi.

Edirne'de tava ciğer ustalarının geçen ay dernek kurduklarını anımsatan Gürkan, "Ciğerimiz artık sadece ulusal değil, uluslararası bir ürün haline geldi. Asıl zorluk şimdi başlıyor, kaliteyi korumamız lazım. Gelen turistleri memnun kalarak geri göndermemiz gerekiyor. Son zamanlarda ciğerle alakası olmayan birçok insan da aniden bu mesleğe giriş yaptı. Kentimize gelen 3 milyon turisti ağırlamak, kaliteyi ve hijyeni korumak çok önemli." dedi.

Gürkan, Edirne Tava Ciğer Ustaları Derneği'nin kaliteyi yükseltmek için çeşitli kurs ve bilgilendirmeler yapacağını aktardı.

Bu yıl Edirne'de Tava Ciğer Festivali'nin 12 Mayıs Cumartesi düzenleneceğini aktaran Gürkan, tava ciğerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Festival kapsamında dünyanın en büyük tavasını yaptırdıklarını vurgulayan Gürkan, "Dünyanın en büyük tavasını yaptırıyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuru yaptık. Çalışmamızın sonuna geldik. Tavayı festivalde sergilemeyi düşünüyoruz. Tava ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı'na girdikten sonra da kentimizde bir heykel gibi yerini alacak." dedi.

Edirne Tava Ciğer Ustaları Derneği Başkanı Niyazi Yavuz ise Kakava Şenlikleri ve Edirne Tava Ciğer Festivali'ne çok iyi hazırlandıklarını, gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

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