Edirneli çocukların yüzü tatil kitabıyla güldü

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilkokula başlayacak çocuklara yaz tatili kitabı hediye etti.

Çoğunluğu Roman vatandaşların yaşadığı mahalleleri ziyaret eden vakıf çalışanları, 450 çocuğa "Yaz Atölyesi" kitabı dağıttı.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezavantajlı vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kentteki 450 aileyle görüşülerek çocuklarına yaz tatili kitabı hediye ettiklerini belirten Bali, "Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri için kitaplar dağıttık. Ailelerimize eğitim bilinci hakkında bilgi verdik." dedi.

- "Nitelikli vakit geçirmiş olacaklar"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi Proje Koordinatörü Nazlı Neşe Kaymak da yaz tatili kitabı ile dezavantajlı çocukların yaz tatillerini daha nitelikli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Çocukların tatilde de öğrenme sürecini desteklediklerini anlatan Kaymak, "Tatil kitabımızda birinci sınıfa hazırlık bilgileri mevcut. Bu kitapla çocuklar hem nitelikli vakit geçirip hem de birinci sınıfa hazırlanmış olacak. Birinci sınıf sürecinde okuma yazmaları daha da kolaylaşacak. Aileleriyle birlikte daha nitelikli vakit geçirmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.