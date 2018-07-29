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Edirneli çocukların yüzü tatil kitabıyla güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

Edirne Valiliği ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde, okul öncesi eğitimini tamamlayarak birinci sınıfa başlayacak çocuklara yaz tatili kitabı hediye edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilkokula başlayacak çocuklara yaz tatili kitabı hediye etti.

Çoğunluğu Roman vatandaşların yaşadığı mahalleleri ziyaret eden vakıf çalışanları, 450 çocuğa "Yaz Atölyesi" kitabı dağıttı.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezavantajlı vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kentteki 450 aileyle görüşülerek çocuklarına yaz tatili kitabı hediye ettiklerini belirten Bali, "Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri için kitaplar dağıttık. Ailelerimize eğitim bilinci hakkında bilgi verdik." dedi.

- "Nitelikli vakit geçirmiş olacaklar"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi Proje Koordinatörü Nazlı Neşe Kaymak da yaz tatili kitabı ile dezavantajlı çocukların yaz tatillerini daha nitelikli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Çocukların tatilde de öğrenme sürecini desteklediklerini anlatan Kaymak, "Tatil kitabımızda birinci sınıfa hazırlık bilgileri mevcut. Bu kitapla çocuklar hem nitelikli vakit geçirip hem de birinci sınıfa hazırlanmış olacak. Birinci sınıf sürecinde okuma yazmaları daha da kolaylaşacak. Aileleriyle birlikte daha nitelikli vakit geçirmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Sezgin Makas, birinci sınıfa başlayacağını belirterek, "Boya yapmayı ve resim yapmayı seviyorum. Yaz tatili kitabında da boyama sayfaları var, hepsini boyayacağım. Kitabı aldığım için mutlu oldum." dedi.

Anne Çiğdem Makas da oğlunun okulu çok sevdiğini ve birinci sınıfa başlamak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yaz tatili kitabının okul öncesi hazırlık yapan çocuklara yararlı olacağını anlatan Makas, "Oğlum hem oyununu oynayacak hem de sevdiği şeyleri kitapta yaparak okula hazırlanacak." diye konuştu.

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