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"Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han'ın 586. doğum yılı" etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

"Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han'ın 586. doğum yılı" etkinlikleri

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği uhdesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han'ın 586. doğum yılı" etkinlikleri kapsamında mehteran takımı konser verdi.

Selimiye Camisi Meydanı'ndaki mehteran takımının konseri, beğeni topladı.

Konserin ardından vatandaşlara etli pilav, ayran ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıooğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Valiliği koordinasyonuyla son 2 yıldır Fatih Sultan Mehmet'i anmak, anlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Selimiye Camisi'nde Fatih Sultan Mehmet ve silah arkadaşlarının ruhuna Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunduğunu belirten Hacıoğlu, "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği için, İstanbul'un fethi de bir çağı açıp bir çağı kapattığı için adeta İstanbul ile bütünleşmiş durumda. Oysa Fatih, İstanbul'u fetheden medeniyeti Edirne'de şekillendirmiştir. Edirne'de doğmuştur, Edirne'de gelişmiştir. Fatih Sultan Mehmet Edirne'de doğup, büyüyüp, İstanbul'un alınma çalışmalarını Edirne'de yürütmüştür. Bu manada Edirneli Mehmet olarak bilinmesi tanınması yönünde bu çalışmalar yapılmıştır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Sever de gurur duyulacak bir etkinlik düzenlendiğini dile getirerek, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın devamlı anılması gerekmektedir. Osmanlı'da çok büyük atılımlar yapmıştır. Cuma namazını Edirne'de kılıp İstanbul'u fethederek, büyük zaferler kazanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın etkinliklerle sürekli anılmasını istiyoruz." dedi.

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