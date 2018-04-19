EDİRNE (AA) - Edirne'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Kadın Çifçiler Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında, kadınlara yönelik lavanta üreticiliği projesi başlatıldı.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulan "Edirne Lavanta Kokacak" projesi kapsamında, kadın çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.
Edirne'nin Hıdırağa köyünde oluşturulan demonstrasyon bahçesinde verilen eğitiminin ardından, 60 kadın bin lavanta fidesi dikti.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, demonstrasyon bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de lavanta ile ilgili çalışmalara 5 yıl önce başlandığını söyledi.
Edirne'nin sınır komşusu Bulgaristan'da önemli miktarda üretim yapıldığını belirten Tülek, "Onlardaki çalışmalara baktığımız zaman, 1906'da çalışmalara başlanmış. Nereden baksanız 100 yıldan fazla gelenekleri var. Bizim de önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bulgaristan'dan getirilen türlerle ilgili yaptığımız adaptasyon çalışmalarında gayet olumlu sonuçlar alıyoruz." dedi.
Karaağaç'taki lavanta ekim alanında bu yıl da haziran ayında "Tarla Günü" etkinliği yapacaklarını dile getiren Tülek, şunları kaydetti:
"Lavantayı Trakya bölgesinde özelikle marjinal alanlar için Balkan bölgesine yakın verimin düşük olduğu kırsal yerler için öneriyoruz. Lavantayı ürettikten sonraki aşama çok önemli. Şu anda son iki üç yıldır analiz değerlerine baktığımızda bizim asıl amacımız birinci derecede uçucu yağ elde etmek. Edirne'de elde ettiğimiz yağ miktarları, uçucu yağ oranları açısından uluslararası referans değerleriyle örtüşüyor. Dolayısıyla bu da olumlu bir gelişme. Sonuçta uluslararası alanda da rekabet edeceksiniz. Bizim şu anda Bulgaristan gibi potansiyelimiz olmayabilir ama süreç hızlı işlediği ve bölgemizdeki ekim alanları arttığı taktirde, üreticimiz için bir gelir kaynağı olacağı kanaatindeyiz.
Bulgar meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, Bulgaristan'da geçen yıl 1 litre lavanta yağının fiyatını 100 avro olarak biliyoruz. Ortalama dekardan 6 ila 12 kilogram yağ elde etme imkanınız var. En düşüğü 6 kilogram bile yağ alsanız dekar başına gerçekten karlı bir ürün. Bunun yanında yetişme periyodu bakımından da çiçek açan bir bitki. Arılar tarafından da tercih edilen bir bitki. Bugün dünyada çok kıymetli olan lavanta balı üretiminde de üreticimiz için yan gelir olarak düşünülebilir."
- "Mis gibi kokuyor, bunu seve seve yetiştiririm"
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Atilla Bayazıt da kadın çiftçilerin 4 gün eğitim alacağını belirterek, "Kadın çiftçilerimiz araştırma enstitüsü tarafından yapılan aletli lavanta dikimini gördüler. Lavanta, Bulgaristan'da, Avrupa'da çok yaygın. Biz de alternatif bir ürün olarak lavantayı Edirnemizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.
Bayazıt, lavantanın kozmetik ve ilaç sanayisi gibi alanlarda kullanıldığını dile getirdi.
Çiftçi Nermin Çetin ise lavanta üretimini torunlarına miras bırakacağını ifade etti. Geçen yıl 3 dönüm lavanta ektiğini anlatan Çetin, "Kendi ellerimle ektim tarlama. Lavantanın çiçeklerini topladım, keseciklere koydum, otellere gelen turistlere sattım. Bu yıl yine ekeceğim. 500, 600 lira kazandım." dedi.
Saime Şemsi de daha önce lavanta üretimi yapmadığını söyleyerek, "Mis gibi kokuyor, bunu seve seve yetiştiririm. Güzel sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Bulgaristan ve Türkiye'de lavanta üretimi yapan Niyazi Girgin de lavanta üretimi hakkında bilgiler verdi.
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