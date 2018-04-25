Edirne Belediyesi tarafından Çanakkale Savaşı’nda 250 askerle, 2 bin 500 İngiliz askerini durduran Edirneli Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’nin heykeli törenle açıldı. Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’nin torunu Hüsnü Uras, törende duygu dolu anlar yaşarken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da “Bu topraklar Yüzbaşı Yusuf Kenan gibi adamlar da yetiştirmiştir. O yüzden Edirneliler olarak Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın hemşehrisi olmaktan, Mustafa Kemal Atatürk’ün evladı olmaktan hep gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz” dedi. Çanakkale’de büyük bir başarıya imza atmış olan Edirneli Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’nin heykeli, Edirne Belediyesi tarafından Heykeltraş Müslüm Özcan’a yaptırılarak İlhan Koman Parkı’nın önüne konuldu. Edirneli Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’ye ait heykel düzenlenen törenle açıldı. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirneli Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’nin torunu Hüsnü Uras ile eşi Esra Şennur Uras katıldı. Edirneli Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’nin torunu Hüsnü Uras, açılışta yaptığı konuşma sırada duygu dolu anlar yaşadı. Uras, “Bundan 103 yıl önce, henüz 35 yaşında vatanı için büyük bir kahramanlık örneği vererek, Gelibolu Yarımadası’nda İkiz Koyunda şehit düşen Edirneli Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın heykelinin açılış törenine katıldığınız için en içten teşekkürlerimi sunarım. Çanakkale Savaşları’nın kahramanlık öyküleri o kadar fazla ki, dedem bu savaşta şehit düşen binlerce askerden birisiydi. Harbiye’ye giriş itibariyle Mustafa Kemal Atatürk’ün dönem arkadaşı olan dedem şehit olduğu Gelibolu Cephesinde ilk görev değildi. Hayatını son 3 yılını Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı’nın savunmasında geçirdi. İngilizlerin İkiz Koyu’na yaptığı çıkartmaya ilk fark eden ve 250 kişilik birliği ile 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7. Bölük Komutanı’dır. Şehit olduğunda 34 yaşındaydı ve arkasında 27 yaşında eşi Zehra (ananem) ile biri 3, diğeri 6 aylık olan iki çocuk bırakmıştı. Eşi Zehra Hanım ile yaptığı yazışmalar Bahçeşehir Üniversitesi’nin katkılarıyla yayınlanmış, Yönetmen Mesut Gengeç ve Bülent Günal tarafından da Yusuf Kenan Belgeseleri olarak öyküleri ölümsüzleştirilmiştir. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

“Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

Bir milleti millet yapan ortak değerlerin olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bir milleti bugünden alıp geleceğe taşıyacak ortak değerler var. Bunların en başında vatan dediğimiz, aslında sadece bir toprak parçası olan ama tıpkı Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi gibi gözünü kırpmadan canlarını vererek, ‘vatan’ yaptıkları topraklar var. Diyor ya şair; ‘Toprakları toprak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ İşte bu toprakları bize vatan yapan başta Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, Osman Gazi’den başlayarak Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’ye ve bugün Afrin’de gözünü kırpmadan vatanın bölünmez bütünlüğü için canını veren şehit olan bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Bir milleti geleceğe taşımanın en kesin ve en garantili tarafın geçmişteki kahramanlıkların, kültürün ve sanatın olduğunu ifade eden Gürkan, “Bu topraklar Yüzbaşı Yusuf Kenan gibi adamlar da yetiştirmiştir. O yüzden Edirneliler olarak Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın hemşehrisi olmaktan, Mustafa Kemal Atatürk’ün evladı olmaktan hep gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Tarihimizin gizli kalmış bir çok kahramanı var. Çok samimi bir itirafta bulunmak gerekirse, Yüzbaşı Yusuf Kenan’ı ben dahil hiçbir Edirnelinin tanıdığını sanmıyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan’ı hem belgesel, hem de eşiyle yazıştıkları mektuplardan oluşan kitapla tanıdık. Havsa Belediye Meclis Üyesi Tufan Baş’a da ayrı bir teşekkür ediyorum. Zekası, pratikliği, karar verme becerisi ve yetenekleri ile belki de Çanakkale Savaşları’nın tarihi değiştiren kahramanlarımızdan birisi. Şehit oluşunun 103. Yılında onun heykelini Edirne’nin en gözde yerine dikmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Edirne’de görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Edirne Valisi Günay Özdemir, “Fatih Sultan Mehmet’in hemşehrisi olarak Fatih Sultan Mehmet’e sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemşehrisi olarak Atatürk’e sahip çıkan ve Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’ye sahip çıkan asil bir Edirne’nin asil evlatlarının hizmetkarı olmak benim için gurur verici” dedi.

Edirneli Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi’nin heykeli okunan duaların ardından açıldı. Daha sonra Edirne Belediyesi tarafından halka pilav ikramı gerçekleştirildi.

