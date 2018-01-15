Edirne'nin tarihi konakları ihya olacak

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, kentte atıl durumda olan tarihi konaklar için ihya projesi başlattı.
Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin dünyada metrekareye düşen tarihi eser sayısı bakımından ikinci şehir konumunda olduğunu belirtti.
Edirne'nin çok önemli tarihi mirasa sahip olduğunu ifade eden Özdemir, "Şu anda Edirne merkezde tespit ettiğimiz 463 sivil mimari tarihi konağımız var. Bunlarla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başladık, 84'üne acilen müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.
İlk etapta Edirne'de 3 konağın restorasyonunun başlayacağını ifade eden Vali Özdemir, konakların turizme önemli anlamda katkılar sağlayacağını vurguladı.
Konakların bakım, onarım ve restorasyonunu yaptıktan sonra turizme hizmet edecek hale getireceklerini vurgulayan Özdemir, "Edirneli hemşehrimiz Zehra Hanım 25 ila 30 yıl arasında bize tahsisini yaptı. Protokolü imzaladık ve inşaata başlamış olduk. Vatandaşlarımızın bu değerlerimize sahip çıkmalarını ve bize destek olmalarını bekliyorum. Eğer şimdi bunlara sahip çıkamazsak gelecek yıllarda geri getirme imkanımız olmayabilir. Bizlere kullanım hakkını verirlerse kentimizin tarihine, kültürüne ve turizmine bu hizmeti sunarız." diye konuştu.
Tarihi konağını valiliğe tahsis eden Ayşe Zehra Aykol ise dedesinden kendisine intikal eden konağın tekrar onarılmasından iftihar edeceğini belirtti.
Dedesinin adının yaşatılmasını çok istediğini ve bu isteğinin kabul edildiğini anlatan Aykol, açıklamaları sırasında duygulu anlar yaşadı.
Kaleiçi semtinde bir başka konağı valiliğe tahsis eden Ahmet Gürgen ise çocukluk yıllarının tarihi konakta geçtiğini bu nedenle konağın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtti.
Konağın restore edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Gürgen, "Valiliğimizin bu girişimini memnuniyetle karşıladık. İnşallah bütün konaklar da tamir edilir ve turizmin hizmetine sunulur." diye konuştu.
(AA)
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