EDİRNE (AA) - "Edirne'ye gel, ciğerimi ye" sloganıyla duyurulan 8. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı.
Edirne, Bursa, İstanbul, İzmir Seferihisar, Ukrayna Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'dan bando ekipleri, tava ciğer ustaları ve vatandaşlar, Edirne Belediyesi önünde bir araya geldi.
Protokol üyelerinin yer aldığı kortej ile bando ekipleri, marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı önüne geldi. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Buradaki programdan sonra kortej, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan festival alanına geldi.
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, burada yaptığı konuşmada, "Edirne'ye gel, ciğerimi ye" mesajının Edirne'nin misafirperverliğini yansıttığını söyledi.
Edirne'nin sahip olduğu değerleri ile festivaller kenti olduğunu belirten Güler, "Edirne Balkanların hem festivaller hem de kültür ve sanat kenti olmalıdır. Çünkü Edirne UNESCO'nun tarihi listesine girmiş, Kakava şenlikleri ve Kırkpınar gibi güzellikleri içeriyor. Edirne'yi butik bir otele benzetiyorum. Butik bir şehir Edirne. İçerisinde her türlü güzellikler her türlü ahenk iç içe." diye konuştu.
- Dünyanın en büyük tavası
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bahar ayında düzenlenen festivallerde Edirne'nin çok sayıda ziyaretçi aldığını söyledi.
Geçen hafta düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ne yurt içi ve yurt dışından 80 bin ziyaretçinin katıldığını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:
"Edirne insanlığın ve tarihin en kadim şehirlerinden birisi. Burada tarih, kültür, medeniyet, uzlaşma, eğlence, gastronomi ve elbette dünyada sadece ve sadece bir tek Edirne'de yapılan Edirne tava ciğeri var. Tava ciğerimiz ulusal bir marka haline geldi. Edirne'den Ardahan'a, Hatay'dan Sinop'a, Edirne'ye tava ciğerini bilmeyen neredeyse yok. Bunu uluslararası boyuta taşımamız lazım. Bunu yapabilmemizi için 'ciğerin pişirildiği tavanın en büyüğünü, Türkiye'deki en büyüğünü değil, Edirne'ye yakışan bir şekilde dünyadaki en büyüğünü yapalım' dedik ve yaptık. Şu anda dünyanın en büyük ciğer tavası Edirne'de. 7 metre çapında, yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük ciğer tavasını yaptık. Yarın hep beraber Guinness yetkilileriyle tavamızı dünyanın en büyük tavası olarak Guinness dünya rekorları kitabına tescil ettireceğiz."
Yarın dev tavada ciğer pişirildikten sonra vatandaşlara ikram edileceğini belirten Gürkan, "Tavanın bulunduğu alana, rekor tescil belgesi, tava ciğer ustası maketi, tava ciğer ve Karaağaç biberi koyarak orasını bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Edirne'yi ziyarete gelen vatandaşlar orada fotoğraf ve video çektirecek." dedi.
Konuşmaların ardından, Güler ve Gürkan tava ciğer ustaları ve bando şeflerine teşekkür belgesi verdi.
Açılış törenin ardından bando ekipleri performanslarını sergiledi. Bu sırada ciğer ustaları da oynayarak onlara eşlik etti.
Yağmura rağmen, bando ekipleri konserlerine devam etti, vatandaşlar da yanlarındaki şemsiyeler ve iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak etkinliği izledi.
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum