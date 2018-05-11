"Edirne'ye gel, ciğerimi ye"

Edirne'nin sahip olduğu değerleri ile festivaller kenti olduğunu belirten Güler, "Edirne Balkanların hem festivaller hem de kültür ve sanat kenti olmalıdır. Çünkü Edirne UNESCO'nun tarihi listesine girmiş, Kakava şenlikleri ve Kırkpınar gibi güzellikleri içeriyor. Edirne'yi butik bir otele benzetiyorum. Butik bir şehir Edirne. İçerisinde her türlü güzellikler her türlü ahenk iç içe." diye konuştu.

- Dünyanın en büyük tavası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bahar ayında düzenlenen festivallerde Edirne'nin çok sayıda ziyaretçi aldığını söyledi.

Geçen hafta düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ne yurt içi ve yurt dışından 80 bin ziyaretçinin katıldığını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne insanlığın ve tarihin en kadim şehirlerinden birisi. Burada tarih, kültür, medeniyet, uzlaşma, eğlence, gastronomi ve elbette dünyada sadece ve sadece bir tek Edirne'de yapılan Edirne tava ciğeri var. Tava ciğerimiz ulusal bir marka haline geldi. Edirne'den Ardahan'a, Hatay'dan Sinop'a, Edirne'ye tava ciğerini bilmeyen neredeyse yok. Bunu uluslararası boyuta taşımamız lazım. Bunu yapabilmemizi için 'ciğerin pişirildiği tavanın en büyüğünü, Türkiye'deki en büyüğünü değil, Edirne'ye yakışan bir şekilde dünyadaki en büyüğünü yapalım' dedik ve yaptık. Şu anda dünyanın en büyük ciğer tavası Edirne'de. 7 metre çapında, yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük ciğer tavasını yaptık. Yarın hep beraber Guinness yetkilileriyle tavamızı dünyanın en büyük tavası olarak Guinness dünya rekorları kitabına tescil ettireceğiz."