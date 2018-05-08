"Edirne'ye gel, ciğerimi ye" sloganlı festival

EDİRNE (AA) - 8. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali'nde, 12 Mayıs'ta dev tavada ciğer pişirilerek ikram edilecek.
"Edirne'ye gel, ciğerimi ye" sloganıyla düzenlenecek festival, 11 Mayıs Cuma günü kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak.
Festival kapsamında, 12 Mayıs Cumartesi günü Guinness Rekorlar Kitabı için Karaağaç Mahallesi'ndeki alana kurulacak dev tavada ciğer pişirilecek. Rekor denemesi sonrası pişirilen ciğerler vatandaşlara dağıtılacak.
Festival boyunca gösteriler sunacak Moldova Zaim Bandosu, Romanya Piteşti ile Romanya Rodna Bandosu, Bulgaristan Dobriç, Razgad ve Sofya Bandoları, Ukrayna Smuy Bandosu, Polonya Rybnik Bandosu, Macaristan Hajduszoboszlq Bandosu ve İstanbul, Bursa ve Seferihisar Bandosu pazar günü toplu performans sergileyecek.
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