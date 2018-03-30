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Edoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:06 | Son Güncelleme

Görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu - Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti - Görüşmede ayrıca Gazze'de bugün yaşanan olaylara da değinildi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump

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