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Edremit açıklarında, silahla öldürülmüş yunus bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında silahla öldürülmüş yunus bulundu.

Edremit açıklarında, silahla öldürülmüş yunus bulundu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında silahla öldürülmüş yunus bulundu.
Edremit'in Altonluk Mahallesi Fener mevkisi açıklarında, saat 14.00 sıralarında vatandaşlar yunus ölüsü buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yunusu denizden kıyıya çıkardı. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan'ın yaptığı incelemede, yunusun silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Balık, gömülmesi için Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine teslim edilirken, güvenlik güçlerine de bildirilen olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

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Edremit açıklarında, silahla öldürülmüş yunus bulunduEdremit açıklarında, silahla öldürülmüş yunus bulunduEdremit açıklarında, silahla öldürülmüş yunus bulunduEdremit açıklarında, silahla öldürülmüş yunus bulundu

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