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Edremit Körfezi bayram tatilinde dolacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz: "Kuzey Ege'nin incisi Edremit Körfezimizde otellerimizin bayram tatiline yönelik doluluk oranları şu anda yüzde 70'lerde. Artık bayrama iki haftadan az zaman kaldı. Bu süreçte bölgemize gelecek misafirlerimizin bir an önce yerlerini ayırtmalarını, acele etmelerini öneriyorum" - Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak: - "Şu anda yüzde 77-85 civarında rezervasyon almış durumdayız. Bana göre Ramazan Bayramı'nda yüzde 100'lük doluluk oranını bulacağız"

BALIKESİR (AA) - Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada bulunan Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki tesisler ile Marmara'nın gözde turizm merkezlerinden Avşa Adası'nda 3,5 günlük bayram tatili için rezervasyonlar şimdiden yüzde 70'i aştı.

30 bine yakın yatak kapasitesi ve 130 bin civarında ikinci konutun (yazlık) bulunduğu Edremit Körfezi'nde, bayram tatiline iki haftadan az bir süre kala rezervasyonlar hızlandı.

Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre ve Akçay gibi Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu, 115 kilometre sahil bandına sahip körfez, genellikle iç turizme hizmet sunuyor.

- Rezervasyon için "Elinizi çabuk tutun" uyarısı

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine açıklamada, 2018'in ilk bayram tatilinin haziran ayında olacağını söyledi.

Yavuz, bölgenin termal, dağ, deniz ve kumuyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Kuzey Ege'nin incisi Edremit Körfezimizde otellerimizin bayram tatiline yönelik doluluk oranları şu anda yüzde 70'lerde. Artık bayrama iki haftadan az zaman kaldı. Bu süreçte bölgemize gelecek olan misafirlerimizin bir an önce yerlerini ayırtmalarını, acele etmelerini öneriyorum. Her yıl olduğu gibi bayramlarda bölgemizde bir yığılma söz konusu oluyor. Rezervasyonsuz gelen misafirlerimiz açıkta kalıyor. Bu da bizi üzüyor. Bir an önce rezervasyonlarını yaptırsınlar. Bölgemizde her kesime uygun tesisler var. Her keseye, herkese uygun bir bayram tatili için bölgemiz hazırdır."

İlçede 130 yataklı bir turistlik tesisin yetkilisi İlker Selim de otelde rezervasyonların yüzde 50'lerde olduğunu, bayram yaklaştıkça bu oranın hızla yükseleceğini belirtti.

Selim, rezervasyon yaptırmayanların ellerini çabuk tutması gerektiğini vurgulayarak, "Yerlerimiz bayram öncesinden dolacak gibi görünüyor. Geçen yıla oranla bu yıl daha fazla yoğunluk olacağına inanıyoruz." dedi.

- Ayvalık'ta yüzde 100 doluluk bekleniyor

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (AYOP) Başkanı İbrahim Çolak da bayram tatiline yönelik rezervasyon talepleri nedeniyle telefonlarının susmadığını ifade etti.

Çolak, sezona bayramla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirerek, 2015'te rekor turist ağırladıklarını, bu sezon da bunu geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ramazan Bayramı'nda 3,5 günlük tatilin kısa olduğunu ancak Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilin öngörüldüğünü anlatan Çolak, şunları belirtti:

"Şu anda ilçemizdeki otel ve pansiyonlarda bayram rezervasyonları iyi bir seyir izliyor. Şu anda yüzde 77- 85 civarında rezervasyon almış durumdayız. Bana göre Ramazan Bayramı'nda yüzde 100'lük doluluk oranını bulacağız. Bu orana ulaşamasak bile yüzde 96'lık bir doluluk oranına mutlaka ulaşmış olacağız."

Ayvalık Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, rezervasyonların en çok Cunda Adası ile Sarımsaklı Plajı tarafına olduğunu belirtti.

Özgültekin, rezervasyon taleplerinin turizmciyi sevindirdiğini ifade ederek, "Bu verilere göre Ramazan Bayramı'nda doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşacaktır." görüşünü aktardı.

- Avşa, İstanbulluları ağırlayacak

Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın da rezervasyonların yüzde 60 seviyesinde olduğunu, kısa sürede yüzde 70'i bulacağını belirterek, "Avşa, Marmara'nın gözde turizm merkezleri arasında yer alıyor. Biz yine en çok İstanbulluları ağırlayacağız. Tatil dönemlerinde İstanbul'un bir ilçesi gibiyiz. Onun dışında Bursa'dan da çok misafirimiz geliyor." ifadelerini kullandı.

Akın, hazırlıkların tamamlandığını, asıl hedeflerinin Kurban Bayramı'nda doluluk oranını yüzde 100'e çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Balıkesir doluluk Ramazan Bayramı Tatil

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