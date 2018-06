Edremit Körfezi bayram tatilinde dolacak

BALIKESİR (AA) - Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada bulunan Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki tesisler ile Marmara'nın gözde turizm merkezlerinden Avşa Adası'nda 3,5 günlük bayram tatili için rezervasyonlar şimdiden yüzde 70'i aştı.

30 bine yakın yatak kapasitesi ve 130 bin civarında ikinci konutun (yazlık) bulunduğu Edremit Körfezi'nde, bayram tatiline iki haftadan az bir süre kala rezervasyonlar hızlandı.

Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre ve Akçay gibi Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu, 115 kilometre sahil bandına sahip körfez, genellikle iç turizme hizmet sunuyor.

- Rezervasyon için "Elinizi çabuk tutun" uyarısı

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine açıklamada, 2018'in ilk bayram tatilinin haziran ayında olacağını söyledi.

Yavuz, bölgenin termal, dağ, deniz ve kumuyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Kuzey Ege'nin incisi Edremit Körfezimizde otellerimizin bayram tatiline yönelik doluluk oranları şu anda yüzde 70'lerde. Artık bayrama iki haftadan az zaman kaldı. Bu süreçte bölgemize gelecek olan misafirlerimizin bir an önce yerlerini ayırtmalarını, acele etmelerini öneriyorum. Her yıl olduğu gibi bayramlarda bölgemizde bir yığılma söz konusu oluyor. Rezervasyonsuz gelen misafirlerimiz açıkta kalıyor. Bu da bizi üzüyor. Bir an önce rezervasyonlarını yaptırsınlar. Bölgemizde her kesime uygun tesisler var. Her keseye, herkese uygun bir bayram tatili için bölgemiz hazırdır."