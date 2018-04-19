BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Edremit Körfezi'nde, 23 Nisan tatili ve hafta sonunun birleşmesiyle 3 güne çıkan tatili fırsat bilen tatilciler, rezervasyonlarıyla konaklama tesislerini doldurdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yazılı açıklamasında, ilin sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını, tarih ve gastronomi turizmi anlamında da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Kafaoğlu, 3 günlük tatilin bölgeyi hareketlendireceğini vurgulayarak şöyle devam etti:
"23 Nisan tatili ve hafta sonunun birleşmesiyle 3 güne çıkan tatili fırsat bilen vatandaşlarımız Körfez bölgemizdeki otellere akın etti. Balıkesir hem yaz turizmi hem sağlık turizmi hem de gastronomi güzergahları ile tam bir turizm cenneti. Şu an otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı."
Edremit, Ayvalık, Cunda, Gömeç, Altınoluk, Akçay, Ören'deki otellerde rezervasyonların tamamen dolduğunu vurgulayan Kafaoğlu, şunları kaydetti:
"Kazdağları, Şeytan Sofrası, Kuş Cenneti, Cunda, Kuvaımilliye Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Zağnos Paşa Camisi, Taksiyarhis Kilisesi ve daha birçok tarihi merkez tatilcileri bekliyor. Balıkesir doğası, 22 adası, uçsuz bucaksız sahillerinin yanında Misyalılar, Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Karasi Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun derin izlerinin görüldüğü yüzlerce tarihi esere ev sahipliği yapan bir yer. Balıkesir'de bu dönemlere ait 2 bin 889 tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. Tatilciler bir yandan, bu mekanlarda binlerce yıllık tarih yolculuğuna çıkarken, bir yandan da uçsuz bucaksız sahillerde denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarabilecekler."
Kafaoğlu, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçim ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin sağlanacağına da değinerek "24 Haziran'da yapılacak seçimle Türkiye'nin önündeki birçok engel ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de her alanda adeta şahlanışın önünü açacak." ifadelerini kullandı.
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