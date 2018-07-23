HABER

Edremit 'Sahil Kordonu Projesi'nin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 00:37 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından göl kıyısında hayata geçirilen ‘Sahil Kordonu Projesi’nin açılışı görkemli törenle gerçekleştirildi.  Edremit Belediyesi tarafından 1 yılı bir aşkın bir zamanda tamamlanan ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalarla, sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu, piknik ve mesire alanlarının yapıldığı, 100 bin metrekare yeşil alanı bünyesinde barındıran 'Sahil Kordonu Projesi' hayata geçirildi. Edremit sahilinde yapılan açılış törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıyılık, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ile kamu kurum temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Edremit 'Sahil Kordonu Projesi'nin açılışı yapıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından göl kıyısında hayata geçirilen ‘Sahil Kordonu Projesi’nin açılışı görkemli törenle gerçekleştirildi.
Edremit Belediyesi tarafından 1 yılı bir aşkın bir zamanda tamamlanan ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalarla, sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu, piknik ve mesire alanlarının yapıldığı, 100 bin metrekare yeşil alanı bünyesinde barındıran 'Sahil Kordonu Projesi' hayata geçirildi. Edremit sahilinde yapılan açılış törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıyılık, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ile kamu kurum temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.
'30 YILLIK İŞGALCİLERİ SAHİLDEN TEMİZLEDİK'
Açılışta konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiği günden bu yana, Sahil Kordonu projesinin gerçekleşmesi için ekip arkadaşlarıyla beraber çalıştığını belirterek, "Edremitlileri denizle birleştirmek için adımlar atmamız gerekiyordu. Bunun için ilk amacımız bu kadim halkımızı denizle birleştirmekti. Ama, bazıları sizlerle denizin arasına duvar örmüşlerdi. Denizden faydalanabiliyor muydunuz? Biz 2016 yılının Aralık ayında bu gaspçı ve işgalcilere son vereceğiz dediğimizde, bize 'Buradan kimler gelip geçti. Onlar yapamadı da sen mi yapacaksın?' dediler. Bende 'inanmış bir adamı neyle korkuta bilirsiniz?' dedim. Böylece 2 ay süren çalışmayla sahildeki barakaları, duvarları 200 kişilik ekip ve 30 iş makinesiyle, gece 4'te başladık sabah 9'da yıktık. Bu 30 yıllık işgalcileri sahilden çıkardık. Van halkı uyandığında o işgalcileri bir daha burada gördü mü? Demek ki Yapılabiliyormuş?" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Sahil Kordonu Projesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından havai fişek gösterisi ve sanatçı Yusuf Güney'in verdiği konserle tören sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Edremit 'Sahil Kordonu Projesi'nin açılışı yapıldıEdremit 'Sahil Kordonu Projesi'nin açılışı yapıldıEdremit 'Sahil Kordonu Projesi'nin açılışı yapıldıEdremit 'Sahil Kordonu Projesi'nin açılışı yapıldı

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Trafik kazası geçiren Can Gürzap'ın sağlık durumuTrafik kazası geçiren Can Gürzap'ın sağlık durumu
Ankara'da 112 ekibine saldırı: Doktor kafa travması geçirdiAnkara'da 112 ekibine saldırı: Doktor kafa travması geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İlginizi Çekebilir

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil

Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

Ankara'da 112 ekibine saldırı: Doktor kafa travması geçirdi

Ankara'da 112 ekibine saldırı: Doktor kafa travması geçirdi

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.