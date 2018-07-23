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Edremit 'Sahil Kordonu Projesi'nin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından göl kıyısında hayata geçirilen ‘Sahil Kordonu Projesi’nin açılışı görkemli törenle gerçekleştirildi.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından göl kıyısında hayata geçirilen ‘Sahil Kordonu Projesi’nin açılışı görkemli törenle gerçekleştirildi. Edremit Belediyesi tarafından 1 yılı bir aşkın bir zamanda tamamlanan ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalarla, sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu, piknik ve mesire alanlarının yapıldığı, 100 bin metrekare yeşil alanı bünyesinde barındıran 'Sahil Kordonu Projesi' hayata geçirildi. Edremit sahilinde yapılan açılış törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıyılık, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ile kamu kurum temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. '30 YILLIK İŞGALCİLERİ SAHİLDEN TEMİZLEDİK' Açılışta konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiği günden bu yana, Sahil Kordonu projesinin gerçekleşmesi için ekip arkadaşlarıyla beraber çalıştığını belirterek, "Edremitlileri denizle birleştirmek için adımlar atmamız gerekiyordu. Bunun için ilk amacımız bu kadim halkımızı denizle birleştirmekti. Ama, bazıları sizlerle denizin arasına duvar örmüşlerdi. Denizden faydalanabiliyor muydunuz? Biz 2016 yılının Aralık ayında bu gaspçı ve işgalcilere son vereceğiz dediğimizde, bize 'Buradan kimler gelip geçti. Onlar yapamadı da sen mi yapacaksın?' dediler. Bende 'inanmış bir adamı neyle korkuta bilirsiniz?' dedim. Böylece 2 ay süren çalışmayla sahildeki barakaları, duvarları 200 kişilik ekip ve 30 iş makinesiyle, gece 4'te başladık sabah 9'da yıktık. Bu 30 yıllık işgalcileri sahilden çıkardık. Van halkı uyandığında o işgalcileri bir daha burada gördü mü? Demek ki Yapılabiliyormuş?" dedi. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Sahil Kordonu Projesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından havai fişek gösterisi ve sanatçı Yusuf Güney'in verdiği konserle tören sona erdi.

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