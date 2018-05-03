HABER

Edremit-Yenice karayolunda sıcak nedeniyle asfalt eridi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunda, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.

Edremit-Yenice karayolunda sıcak nedeniyle asfalt eridi

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunda, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.
Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları, Edremit-Yenice karayolunun kırsal Hacıaslanlar mahallesinde karayolundaki asfaltı eritti. Sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı sürücüler araçlarına zift bulaşmaması için yol dışına çıkarak ilerledi. Sürücü Şakir Çatalkaya “Havalar 1 haftadır aşırı sıcak. Bugünün havanın en sıcak günü. Yoldaki asfalt bile eridi” dedi.
Hacıaslanlar Mahallesi sakinlerinden Huzur Tuzlu ise “Bu asfalt üç ay önce yapıldı. Ama havanın sıcak olması dolayısıyla daha fazla dayanamadı, bozuldu” dedi.

FOTOĞRAFLI

Edremit-Yenice karayolunda sıcak nedeniyle asfalt eridiEdremit-Yenice karayolunda sıcak nedeniyle asfalt eridiEdremit-Yenice karayolunda sıcak nedeniyle asfalt eridiEdremit-Yenice karayolunda sıcak nedeniyle asfalt eridi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse!Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse!
Polis alarma geçti! Her yerde aranıyorlarPolis alarma geçti! Her yerde aranıyorlar
Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

Vecdet Öz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partiden? Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı mı?

Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin'den acı haber: 1 şehit

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.