Edremit’te ’4. Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ festivali

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ’4. Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Van Denizi ve Van balığının tanıtılması amacıyla Edremit’e bağlı Süphan Mahallesi’nde düzenlenen ’4. Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ festivali renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kamu kurum ve kuruluşları amirlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen festivalde konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, vatandaşlara hizmet etmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden itibaren Van ve Edremit’in denize sırtını döndüğünü dile getirdiklerini hatırlatan Başkan Çiçekli, “Ne yazık ki denizimizin ve gölümüzün nimetlerinden faydalanamıyorduk. Zira göl ile aramıza adeta duvar örmüşlerdi. Bir gecede oraları işgalcilerden temizleyerek, sizlerin imkanlarına sunduk. Göreve başladığımızda; ‘Hukuka uyanın hakkını, hukuka uymayana yedirmeyeceğiz, adaletten şaşmayacağız ve Allah’ın adaletini ümmeti Muhammed’le buluşturmaya gayret göstereceğiz’ dedik ve bu çerçevede de adım attık. Atmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Hizmeti sizlerin ayağına getiriyoruz”

Edremit halkının yapılan etkinliklerden veya çalışmalardan yeterince haberdar olmadığını, bu nedenle hizmeti vatandaşların ayağına götürmeye karar verdiklerini vurgulayan Çiçekli, “Ramazan ayı boyunca sahilde iftar verdik. Ancak yüzde 40’lık bir kesim ‘biz haberdar değiliz’ dedi. Bu bize önemli bir gösterge oldu. Madem vatandaşların hizmetlerimizden haberi olmuyor, o zaman hizmetlerimizi vatandaşların ayaklarına götürmeliyiz. İşte bundan hareketle hem Van’ı hem Van balığını hem denizi tanıtalım hem de bu hizmetleri ayaklarınıza getirelim diye çeşitli çalışmalara başladık. İşte bu festivalde onlardan biridir. İstedik ki sizlerin yaşadığı alanlarda bu hizmetleri yerine getirelim. Elhamdülillah bu kabalalığı, bu teveccühü görünce de ziyadesiyle memnun oldum” ifadelerini kullandı.

“Ümmetin evladına kim sahip çıkıyorsa sizde onlara sahip çıkın”

Hanımların topluma daha fazla entegre olmaları için çeşitli çalışmalar yaptıklarını, bunun için öncelikle Aile Destek Merkezleri (ADEM) kurduklarını vurgulayan Başkan Çiçekli, bu merkezlere Kur’an kursu başta olmak üzere dikiş nakış kursları, kreşler ve diğer atölyelerle hanımların kendilerini geliştirmelerine ve topluma entegre olmalarına yardımcı olduklarını kaydetti. Konuşmalarında terör örgütüne de tepki gösteren Başkan Çiçekli, “Kadınlara diyorlar ki; ‘Sizleri özgürleştireceğiz.’ Yaptığınız mitinglerde onları ön sıralara alarak mı özgürleştireceksiniz? Gençleri özgürleştireceğiz, gençleri ferdileştireceğiz, diyorlar. Gençleri polise, jandarmaya, emniyete, devletin kendi unsurlarına taş attırarak, silah sıktırarak veya dağa çıkartarak mı özgürleştireceksiniz? 11 yaşındaki çocuğu dağa çıkartan zihniyete lanet olsun. Ümmetin evladına kim sahip çıkıyorsa sizde onlara sahip çıkın” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Çiçekli, beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile birlikte vatandaşlara ekmek arası balık ve ayran aşı dağıttı.