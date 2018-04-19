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Edremit’te itfaiye erleri eğitimde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir İtfai Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.Edremit grup ve müfrezelerde görev yapan itfaiye erlerinden 3 vardiyanın haftalık eğitimi tamamlandı.

Edremit’te itfaiye erleri eğitimde

Balıkesir Büyükşehir İtfai Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.
Edremit grup ve müfrezelerde görev yapan itfaiye erlerinden 3 vardiyanın haftalık eğitimi tamamlandı. 24 saat hizmet veren personelin tamamı, rutin olarak mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında teorik ve pratik eğitimlerden geçirildi.
İtfaiye personelinin halka, en üst düzeyde hizmet verebilmesi, bilgi ve beceri seviyesini yüksek tutmak, lider karakterine sahip olmasını sağlamak, olay yerindeki farklı durumlarda, her ayrıntıya anında ve doğru müdahale edecek seviyeye ulaşması için eğitimlerin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Edremit’te itfaiye erleri eğitimde

Edremit’te itfaiye erleri eğitimde

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