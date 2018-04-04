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Edremit’te “Karma Duygular Tasarım Sergisi” açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Balıkesir Edremit ilçesinde Dursunbey Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin ilginç malzemeler kullanarak yaptığı çizim tasarımlardan oluşan "Karma Duygular" adlı sergi açıldı.Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Sibel Bayar ve Arzu Pilevne danışmanlığında hazırlanıp Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde beğeniye sunulan serginin açılışını Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Edremit’te “Karma Duygular Tasarım Sergisi” açıldı

Balıkesir Edremit ilçesinde Dursunbey Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin ilginç malzemeler kullanarak yaptığı çizim tasarımlardan oluşan "Karma Duygular" adlı sergi açıldı.
Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Sibel Bayar ve Arzu Pilevne danışmanlığında hazırlanıp Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde beğeniye sunulan serginin açılışını Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı sergide 16 öğrencinin "soğan ve çekirdek kabuğu, marşmelov, kalemtıraş talaşı, kırık cam ve kum boncuk" gibi ürün ve malzemeleri kullanarak yaptığı çizim tasarımlar beğeni topladı.
Öğretim görevlisi Sibel Bayar, öğrencilerden doğadan topladıkları materyallerle silüetler üzerine tasarım yapmalarını istediklerini belirterek, bu konuda sınır tanımamalarını istediklerini söyledi. Öğrencilerin çok güzel tasarımlar ortaya koyduğunu ifade eden Bayar, "Bunları Körfez bölgesine tanıtmak için burada sergiledik." dedi.
Bayar, çalışmaların öncelikle tasarım kağıt üzerinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Buna biz ’Stilistlik’ diyoruz. Bu aşamada tasarımlarını kağıt üzerinde giydirip ardından ’Modelistlik’ olarak tanımladığımız kalıp bölümüne geçip sonra giysiye dönüştürülüyor. Bu sergide biz ilk aşamasındayız ama biraz hayal gücümüzü zorlayarak çalıştık bu aşamada. Örneğin soğan kabuğundan kıyafet tasarladık. Bunun giyilebilirliği olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama sonuçta hayal gücü serbest, her şeye açık diye düşünüyoruz. Mankenlerimiz üzerinde de tasarladık. Bunda da değişik bakış açılarından bakmaya çalıştık kıyafetlerimize. Öğrencilerimiz hayal güçlerini kullanarak bulduğu materyallerle değişik tasarımlar yapmaya çalıştılar" dedi.
Arzu Pilevne de sergilenen eserlerin Tekstil Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin temel sanat, kumaş tasarımı ve proje derslerinde tasarım amaçlı yaptıkları çalışmaların sonucu ortaya çıktığını ifade ederek, "Amacımız çocuklarımızın hayal gücünü ve tasarım yeteneğini geliştirmek" değerlendirmesinde bulundu. Sergi 8 Nisan Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Edremit’te “Karma Duygular Tasarım Sergisi” açıldı

Edremit’te “Karma Duygular Tasarım Sergisi” açıldı

Edremit’te “Karma Duygular Tasarım Sergisi” açıldı

Edremit’te “Karma Duygular Tasarım Sergisi” açıldı

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