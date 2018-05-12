Edremit'te klasik müzik konseri

BALIKESİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestrası, Balıkesir'in Edremit ilçesinde konser verdi.
Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde, İDA Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla verilen konseri Şef Mümtaz Hakan Sakar yönetti.
Soprano Gizem Gürbüz, konserde M.A. Mozart'ın 31. Senfonisi'ni seslendirdi.
Gecede, Figaronun Düğünü Operası'ndan Susanna'nın Aryası, P. İ. Çaykovski'nin Viyolonsel İçin Noktürn 14. operası, G. F. Haendel'in Paskalya, A. Vivaldi'nin Yaylılar İçin Re Minör Konçertosu eserleri orkestra eşliğinde seslendirildi.
Konserin sonunda, Şef Mümtaz Hakan Sakar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestrası, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Sakar, konserin ardından AA muhabirine, İDA-Der vasıtasıyla yedinci konserlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Konserin çok keyifli geçtiğini anlatan Sakar, ''Buraya öğrencilerimizle beraber büyük bir gururla ve keyifle geliyoruz. Burada çok güzel konserler veriyoruz. Aynı zamanda Edremit'te yetişmiş olan ve yetişmekte olan genç müzisyenlere de konserimizde yer veriyoruz. Onları solist olarak sahneye çıkarıyoruz.'' diye konuştu.
Konseri dinlemeye gelen yerel Türk Halk müziği sanatçısı ve öğretmen Tayfun Hakan Kağan da konserin kendisini çok etkilediğini belirtti.
Her şarkıda, her ezgide farklı farklı duygular hissettiğini aktaran Kağan, şöyle konuştu:
''Kişiliğimizde, benliğimizde bir insanın yaşamı, kişiliği gibi her türlü duyguyu barındırıyoruz. Bu konserde de bunları gördük. Hareketli ezgilerde ruhumuz coşkunluklar yaşadı. Bir derenin çağlamasını hissettik. Bunun yanında daha slov ezgilerde de kelebeklerin uçuşunu, doğadaki hüznü, insanların içindeki hüznü hissettik. Müziğin güzellikleri bunlar. İnsana ait bütün duyguları orada hissediyoruz, yaşıyoruz.''
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