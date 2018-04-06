Edremit’te öğrenci yazar buluşması

Edremit Karagözoğlu İlkokulu öğrencileri, Türkçe dersinde okudukları ‘Sardunya Sardalya’ ve ‘Bizim Sokak’ isimli kitabın yazarı Pelin Güneş ile buluştular.

‘Okuyorum geleceğimi dokuyorum’ projesi kapsamında yazar Pelin Güneş ile buluşan okulun 3 ve 4. sınıf öğrencileri, okudukları kitap üzerine yazarla uzunca sohbet etti ve kitaplarını imzalatıp bol bol fotoğraf çekildiler.

Okul Müdürü Hasan Delibey, “Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazandırılması için etkinliklerimize devam edeceğiz. Yazarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şu unutulmayalım."Bütün iyi kitapları okumak, geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer"