Edremit'te silahla vurulmuş yunus leşi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ateşli silahla vurulmuş yunus leşi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Fener Mahallesi Özlem Sitesi yakınlarında denizde ölü yunus olduğu yönünde ihbar alan itfaiye ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, bot ile aldıkları hayvanın leşini kıyıya çıkardı. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili veteriner hekim Berna Arıkan tarafından yapılan incelemede, yunusun ateşli silah ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Çevredeki vatandaşlar, yunusun ateşli silahla öldürülmesine tepki gösterdi.

