Edremit'te zeytin hasat sonu şenliğinde renkli görüntüler

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde halk arasında 'MECİ' olarak adlandırılan 3'üncü Zeytin Hasat Sonu Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit Ticaret Odası tarafından zeytin hasadının son gününde, halk arasında 'MECİ' olarak adlandırılan Zeytin Hasat Sonu Şenliği'nin 3'üncüsü düzenlendi. Şenlik, üreticilerin ve firmaların katılımıyla traktör, hasat makinesi, halk oyunları ekibi ve misafirlerin yer aldığı kortej eşliğinde ticaret odası önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kortejin ardından Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Bu sırada 2 pehlivan, bölgede üretilen zeytinyağlarını vücutlarına sürerek sembolik yağlı güreş yaptı.

Belediye Başkanı Kamil Saka açılışta yaptığı konuşmada, zeytinin, insanın karakterini değiştirecek kadar önemli bir kültür olduğuna dikkat çekerek, "Onun için de zeytin sadece bir meyve değil, dünyada barışın en önemli sembolüdür. Bundan dolayı da ben zeytinin başkentinden tüm dünyaya barış mesajları sunmaya çalışıyorum. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ile hareket eden bir toplumuz. Bu konuda da her türlü çabayı bundan sonra da göstereceğiz. Bizim barışımıza, dostluğumuza engel olmaya kalkan, bunun için de bizi korkutup, pusturup evlerimize kapatabileceklerini düşünen üç beş tane çapulcuya şu Edremit Meydanı'ndan bir kez daha haykırıyorum: Ne yaparsanız yapın; ne Misak-ı Milli sınırlarımızı bölebileceksiniz, ne de laik demokratik Cumhuriyet'i yıkabileceksiniz. Edremit halkı ve Edremit gibi bu ülkenin yurtsever insanları size bu fırsatı vermeyecektir. Ama bunu yaparken biz savaşı bile barış adına yaparak tüm dünyaya barışı, dostluğu sunmaya çalışıyoruz. Bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize, bugüne kadar bu ülkenin kurulması için canlarını ortaya koyan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyor, Afrin çarpışmalarında, Zeytin Dalı operasyonunda yaralanan bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.