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Edremit’teki TOKİ sakinleri doğalgaza kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı Vekili Atıf Çiçekli’nin girişimleri sonucu TOKİ konutlarına doğalgaz verilmesi için karşılıklı protokol imzalandı.Geçtiğimiz sezon Edremit Belediyesinin destekleriyle ilçeye doğalgaz akışını sağlayacak ana hattın döşeme çalışmaları tamamlanarak ilk gaz akışı törenle verilmişti.

Edremit’teki TOKİ sakinleri doğalgaza kavuşuyor

Van’ın Edremit Belediye Başkanı Vekili Atıf Çiçekli’nin girişimleri sonucu TOKİ konutlarına doğalgaz verilmesi için karşılıklı protokol imzalandı.
Geçtiğimiz sezon Edremit Belediyesinin destekleriyle ilçeye doğalgaz akışını sağlayacak ana hattın döşeme çalışmaları tamamlanarak ilk gaz akışı törenle verilmişti. 52 bin metre 2’li ve 3’lü hat döşeyerek doğalgazın ilçeye getirilmesi önündeki engelleri tek tek kaldırarak işin hızlandırılmasını sağlayan Başkan Çiçekli, ilçeye verilen ilk gaz akışının ardından şimdi de TOKİ’lere gaz verilmesi yolunda önemli bir adım attı. Başkan Çiçekli’nin makamında AKSA Doğalgaz A.Ş. yöneticilerinin de katılımıyla TOKİ konutlarına doğalgaz verilmesi için karşılıklı protokol imzalandı.
Burada konuşan Başkan Çiçekli; Erdemkent, Erenkent, Esentepe ve Memur-Sen TOKİ’lerin doğalgaz gibi bir nimete kavuşacağını söyledi. Çiçekli, “Bu yaz Erdemkent, Erenkent, Esentepe ve Memur-Sen TOKİ mahallelerimize doğalgaz gelecek inşallah. Şimdiden iç tesisat ve dönüşümler için çalışmalara başlanacak. Temmuz ayına kadar konutların önlerine doğalgazı getirmiş olacağız. Artık gerisi site sakinlerimizin tercihine kalıyor. Kombi veya merkezi sistem olması yönünde vatandaşımız kendi kararını kendisi verecek. Firmamızın bize vermiş olduğu söz doğrultusunda bu yıl ağırlık Edremit ilçemize verilecek. Belediye olarak doğalgazın önündeki engelleri kaldırmamız ile birlikte bu iş hız kazandı. Aksi takdirde kendi kaderine bırakılsaydı, ilçemize ancak 3 yıl sonra doğalgaz gelebilirdi. Vatandaşlarımızın bir an önce rahata kavuşması için üzerimize düşen her türlü imkanı seferber ettik ve onların bu özlemini sonlandırıyoruz çok şükür. Ben bu konuda ilgili firmamıza teşekkür ediyor, ilçemize ve vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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