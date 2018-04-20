Eesnafa indirimli sağlık hizmeti

Bursa’daki en yeni sağlık yatırımı olan Özel Hayat Hastanesi ile Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre BESOB çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakınları, Özel Hayat Hastanesi’nin sunduğu hizmetlerden indirimle faydalanabilecek.

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, BESOB ile imzalanan protokolden duyduğu mutluluğu dile getirdi. İşbirliği protokolünün uzun yıllar boyu sürmesi temennisinde bulunan Dr. Ahmet Özkul, “Esnafımız bizim için çok kıymetli ve önemlidir. Kendilerini burada ağırlamaktan ve anlaşma sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

BESOB Bursa Başkanı Arif Tak ise protokolün detayları hakkında bilgiler verdi. Tak, protokol kapsamında BESOB çalışanları, üyeleri ile birinci derece yakınlarının en iyi hizmeti en uygun şekilde alacağını söyledi.

Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul da yeni yatırımla birlikte hasta memnuniyetinin giderek arttığını hatırlattı. Dr. Fatih Özkul, “Son teknoloji cihazlarla donatılmış hastanemizde, çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçladık. Hasta potansiyelimiz ve memnuniyetlerimiz gün geçtikçe artıyor. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir alt yapıyla, hastaneden çok otel konforunda hizmet sunuyoruz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmaktadır. Özel Hayat Hastanesi olarak, herkesin sağlık alanında hak ettiği hizmeti almasını hedefliyoruz. BESOB ile de güzel bir çalışma içinde bulunmaktan son derece mutluyuz’’ dedi.